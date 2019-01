Les mystères de l'amour - Saison 19 - Episode 13 - A plein gaz

Une mystérieuse motarde fait son entrée dans la vie de la bande d’amis. Hélène et Nicolas sont sous le choc de la disparition de Karine Parsky. Quant à Céline, elle reste pour le moment injoignable. Jimmy et Sophie attendent avec impatience les résultats des tests que tous leurs amis ont passés pour faire un don de moelle osseuse à la jeune femme. Les résultats seront-ils ceux tant espérés ? José et Béatrice insistent pour emmener Cathy à l’hôpital, l’état de santé de la future maman est alarmant depuis son réveil. Peter et Laly se rapprochent de plus en plus. Une bonne nouvelle pour John et Pierre qui sont sous le charme de Bénédicte.