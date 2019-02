Dans le port du Havre, deux marins découvrent le corps inanimé d’une femme. Qui est-elle ? Grâce à l’intervention de Marie, qui a reçu un appel de la police de Blonville, Christian, John et Pierre sont libérés. Patrice fait un odieux chantage à Manuela : soit elle accepte de lui céder, soit ses amies et elle mourront de faim et de soif. Au studio photo, Béatrice a un accident. Son bébé est-il en péril ?