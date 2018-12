Hélène et Peter prolongent leurs retrouvailles en tête-à-tête, des moments propices aux rapprochements et à la nostalgie. La course poursuite continue pour Rudy et Alice qui doivent échapper aux hommes lancés à leurs trousses. Suite à la dernière visite de sa tante Miranda, Laly doit faire un choix crucial. Les invitations lancées, Cathy et Béatrice redoublent d’astuces pour organiser l’anniversaire surprise de José.