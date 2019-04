Suite à l’appel de Marie, Ingrid craint pour la sécurité de Zoé. Christian et Fanny décident de profiter d’un déjeuner en amoureux, loin des scandales médiatiques. Mais cela s’avère plus compliqué que prévu. Léa appelle Nicolas et Hélène au secours, le comportement de Nicky l’inquiète. Le jeune homme est-il retombé dans ses anciens travers ? Rudy réserve une belle surprise à Alice.