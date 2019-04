Au réveil, Cathy et Béatrice découvrent que José a découché alors qu’il devait passer la soirée avec Manuela. De leur côté, Marie et Stéphanie découvrent l’identité des ravisseurs de Bruno. La surprise est de taille. Les préparatifs de mariage de Fanny et Christian sont interrompus par Sylvain qui arrive dans une tenue improbable.