Hugo et Aurélie débutent leurs nouvelles vies respectives auprès de Caroline et Mathieu. Béatrice continue de se laisser courtiser par Antonin, ce qui risque de fortement déplaire à José. Sans nouvelle de Bruno qui est injoignable, Ingrid commence à s’inquiéter. Fanny et Christian payent les conséquences de leur décision de la veille…