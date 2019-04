Ingrid n’est pas allée chercher sa fille Zoé à la sortie de l’école. Hélène et Manuela se demandent ce qui est arrivé à cette dernière. Avec l’aide de leur nouvelle amie, Fanny et Christian mettent à exécution un plan pour contrecarrer David Parsky. John et Pierre composent une chanson pour tenter de reconquérir Manuela.