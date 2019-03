Léa tente de raisonner Nicky. Est-il trop tard pour le sauver ? Très inquiets pour Sophie, Jimmy et la bande vont à l’hôpital. José se retrouve dans une situation délicate, va-t-il devoir tout avouer à Cathy et Béatrice ? Suite à son concert, Fanny prend de plus en plus conscience de son succès, ce qui ravit Christian mais aussi Éric.