Les mystères de l'amour - Saison 16 - Episode 21 - Les Mystères de Noël - Première partie

Hélène et Nicolas ont réservé un chalet à la montagne pour célébrer les fêtes de fin d’année avec leurs meilleurs amis. Tout le monde s’active pour les préparatifs du réveillon. Les enfants, quant à eux, accompagnés de Mélanie, partent profiter des pistes. Dans la station de ski, Laly et John retombent sur leurs amours de jeunesse. Pendant ce temps, deux ombres rôdent autour du chalet et pourraient bien gâcher la fête…