Les premières minutes de l'épisode 11 de la saison 19

Toute la bande se mobilise pour venir en aide à Sophie. Jimmy reste à ses côtés pour lui remonter le moral à l’approche de ce qui pourrait bien être son dernier Noël. Prêts à tout pour satisfaire leur dulcinée, Pierre et John se rendent au Water Sports pour parler à Bénédicte. Au commissariat, Marie et Stéphanie mettent Alice en garde-à-vue dans l’attente de la venue du juge. David et Karine rendent une nouvelle visite à Fanny pendant ses répétitions, l’accueil qui leur est réservé est glacial.