Une nouvelle fois, Antonin invite Cathy et Béatrice à passer du temps ensemble. Au studio son, Fanny fête la réussite de son tout nouveau clip en compagnie de Charly, Christian, Favat et Richard. Ingrid est au plus mal, son état de santé s’aggrave… Va-t-elle s’en sortir ? Marie et Stéphanie, toujours sur la piste d’Ingrid, décident d’interroger Parsky.