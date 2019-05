Au studio photo, José est de plus en plus jaloux d’Antonin. Bénédicte souhaite garder sa relation amoureuse secrète et décide de ne pas en parler à la bande. Fanny et Charly se rendent ensemble à une dédicace et se retrouvent nez à nez avec une de leurs connaissances. À la maison de campagne, Laly a une vision et craint pour la vie d’Ingrid.