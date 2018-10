Les premières minutes de l'épisode 17 saison 18

Fanny et Christian rendent une visite à l’équipe du Jimmy Water Sports. L’occasion pour le beau Suédois de demander de l’aide à Christian au sujet de Sophie. A l’hôpital les deux hommes de la vie d’Hélène attendent les résultats avec anxiété. Cathy et José profitent paisiblement d’un week-end en Bretagne, enfin seuls… Alors que Marie et Stéphanie poursuivent leur enquête sur le meurtre de Manuel, Hugo pourrait bien être sauvé cette fois par sa jalousie excessive.