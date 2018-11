Céline et Nicolas finissent leur séance de sport sous l’œil inquisiteur d’Hélène. En pleines répétitions avec ses musiciens, Fanny reçoit une nouvelle visite de son agent David, ce qui ne met pas forcément la jeune chanteuse à l’aise. José et Julien s’inquiètent du retard de Cathy et Béatrice. Et s’il leur était arrivé quelque chose de grave… Le cœur d’Alice balance : rester auprès de l’homme qu’elle aime ou tout quitter pour le sauver ?