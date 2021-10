Gladys et Ange sont sous les verrous. Nicky et Lou cherchent une solution pour tenter de sortir la mère de cette dernière de cette mauvaise passe. Fanny retrouve sa mère adoptive, Arielle, qui lui fait des révélations surprenantes. Hélène, Jeanne et Ingrid mènent leur enquête au sujet du trafic dans lequel est impliqué Erwan.