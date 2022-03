Toujours hospitalisés, Fanny et Christian vont de mieux en mieux. La jeune chanteuse reçoit la visite d’Arielle, sa mère. Elle en apprend davantage sur son père biologique. Léa est en danger. Stéphanie et Guéant tentent de récupérer des informations pour la sortir de ce faux pas. A la fondation, Hélène observe Gabriella se rapprocher de plus en plus de Dylan…