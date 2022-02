Premières minutes - Les mystères de l'amour - S35 E4 - Arc-en-ciel et diamants

Fanny fait un détour par le restaurant de Sophie pour lui faire un coucou. Elle découvre que Tom est désormais le nouveau petit ami de Sophie. Léa continue son enquête aidée de Jeanne, Ingrid et Erwan. Elle doit déjeuner avec Margaux et plusieurs de ses copines qui connaissaient Morgane. José fait une déclaration inattendue à Laly. Une dispute éclate. Guéant arrive chez Rudy et Elise pour déjeuner et faire la rencontre de la jolie Joyce.