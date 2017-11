Premières minutes S16EP14 : Mélanie détruit les espoirs de Fanny et de Christian

Laly, Fanny et Christian sont au chevet de John. Tout le monde prend soin de lui. Fanny est très inquiète pour son père qui est resté 24h dans le coma. Laly sent que tout va bien aller pour son compagnon. Mélanie arrive à l'hôpital en leur affirmant que d'après les infirmières qu'elle vient d'entendre, John a très peu de chance de s'en sortir. Fanny est sous le choc et Christian en colère. Extrait de l'épisode 14 de la saison 14 des Mystères de l'Amour.