Premières minutes S16 EP06 : Christian, fou amoureux de Fanny

Fanny et Christian sont rentrés en France, plus amoureux que jamais. Christian complimente Fanny et lui avoue avoir rêvé d'elle. Christian et Fanny se jurent de ne plus jamais se quitter, surtout qu'ils ont décidé de se marier. Soudain, la musique de la chanson de Fanny hurle dans le salon. Mélanie est entrée sans prévenir et propose à Fanny d'organiser son mariage. Rendez-vous demain à 19h50 pour les Mystères de l'Amour sur TMC et MYTF1.