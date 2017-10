Mélanie n'en revient pas de l'attitude de Rudy. Elle se plaint à Fanny. Mélanie sait que Rudy est amoureux d'elle et cela lui plait, même si pour elle, Rudy n'est pas son genre d'homme. Fanny ne comprend plus du tout Mélanie. Rendez-vous samedi prochain pour les Mystères de l'Amour sur TMC et MYTF1.