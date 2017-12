Premières minutes S16E17 : Aurélie va t-elle se réconcilier avec Hugo?

L’emprise de Jordan sur Fanny se fait de plus en plus forte. Une fois Peter retrouvé, de nouvelles questions restent en suspens à son sujet pour Hélène et Nicolas. Chloé et Sylvain tentent une nouvelle expérience afin de retrouver la passion dans leur couple. Au Water Sports, Aurélie est toujours en colère contre Hugo. La fin d’une belle histoire ? Rendez-vous samedi prochain pour la suite des Mystères de l'Amour sur TMC et MYTF1.