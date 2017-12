Premières minutes S16E19 : Fanny est complètement paniquée, son père va mourir !

Fanny est dans le désespoir ! La jeune femme pense que son père va mourir à cause de son manque de prière. En effet, Jordan lui avait conseillé de faire des prières en faveur de son père. Jordan part vite lui récupérer un thé. Mais pendant que la Fanny patiente, celui-ci verse une substance mystérieuse dans son thé. Christian, Mélanie et Rudy partent à la recherche de Fanny, qui s'est réfugiée chez Jordan. Après une découverte macabre, Marie et Stéphanie, accompagnées de Fergioux, se rendent chez Hélène. Nicolas et Hélène passent à l’hôpital voir Peter, mais celui-ci est une fois de plus introuvable...