Une bonne nouvelle est réunie à l'occasion d'un grand événement : John sort enfin de l’hôpital ! Cathy redouble d'efforts pour cacher son secret et se confie à Béatrice. Un invité de marque fait son apparition au Water Sports, pour le plus grand bonheur des filles. Fanny est toute chamboulée par sa conversation avec Jordan et se confie à Mélanie. Celle-ci saura-t-elle trouver les mots justes ?...