Avant-première - Les rois de la démesure - S01 E04

100 000 euros de fleurs, 2 000 m2 de plancher et douze semi-remorques de matériel, c'est l'ampleur du mariage que va devoir organiser Fabrice Orlando et son équipe ! Divisé en deux événements, avec une soirée de henné et une réception de mariage dans un palace marocain, les rois de la démesure vont avoir moins de 48 heures pour mettre en place cet événement hors normes tout en faisant face à certains imprévus... Les rois de la démesure, Saison 01 Episode 04.