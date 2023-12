Les rois de la démesure - Gros coup de gueule de Fabrice

Direction Marrakech, où Fabrice et son équipe vont devoir organiser le mariage de Béatrice et Roman. Une fois arrivés sur le lieu de réception, Fabrice s'empresse d'appeler Reda pour pousser un énorme coup de gueule ! Les ouvriers sont en retard et le matériel n'est pas le bon ! Comment vont-ils réussir à réaliser la cérémonie de rêve en moins de 48 heures ?