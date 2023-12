Les rois de la démesure - Monaco, un mariage et une villa de rêve !

Fabrice Orlando va être rejoint par son ami et scénographe floral Nicolas Barelier pour faire des repérages dans une villa à Monaco. Ils auront 1 an pour tout mettre en place et transformer cette maison toscane en véritable lieu de fête et de décadence ! Vont-ils réussir à se mettre d'accord ? Extrait de Les rois de la démesure - Saison 01 Episode 05