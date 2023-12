Les rois de la démesure - Saison 01 Episode 01

Fabrice Orlando, professionnel de l'événementiel depuis plus de 20 ans, va devoir relever les défis les plus fous pour organiser des soirées inoubliables à l'aide de son équipe de choc ! Dans ce premier épisode, les rois de la démesure ont pour mission de reproduire le festival "Burning man" en plein dessert ainsi qu'un mariage à Marrakech. Entre retard, coup de gueule et imprévus, la pression est à son comble et les équipes vont devoir courir contre la montre...Les rois de la démesure, Saison 01 Episode 01.