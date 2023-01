Les visiteurs : la révolution

Cinéma - Comédie | 2016

Bloqués dans les couloirs du temps. Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux : la révolution Française...Plus précisément la Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les descendants de Jacquoille La Frippouille, révolutionnaires convaincus, confisquent le chateau et tous les biens des descendants Godefroy de Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.