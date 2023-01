Les visiteurs : la révolution

Après un énième voyage dans le temps censé les ramener dans leur époque, le comte Godefroy de Montmirail et son fidèle écuyer Jacquouille se retrouvent en pleine Terreur, pendant la Révolution française. Emprisonnés et condamnés à la guillotine, ils parviennent à s’échapper et font la connaissance de leurs arrières petits-enfants. Les descendants de Montmirail sont des aristocrates en fuite ; ceux de son compagnon, des révolutionnaires.