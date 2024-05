Environnement • Nature

Dans chaque épisode, une personnalité soutient une association écologique lors d’une mission dans un lieu hautement touristique. Pour cette personnalité, c’est l’occasion d’un voyage initiatique... et solidaire ! Pour l’association, c’est un formidable coup de projecteur sur leur travail. La personnalité, loin des plateaux télé et des projecteurs, va se confier sur son rapport à la nature, au monde, aux autres. Elle va revenir sur son parcours, sa vie, ses convictions profondes, sa place dans le monde, le rôle qu’elle joue face aux défis environnementaux. Ce programme se veut bienveillant, positif, il valorise l’initiative collective et met en avant le travail d’hommes et de femmes qui œuvrent pour la sauvegarde de notre planète. La personnalité participe à l’action menée par l’association présentée et échange avec les locaux et les interroge sur leurs actions, leurs convictions.