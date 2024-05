Les voyageurs solidaires - Bruno Solo en Grèce

Bruno Solo, célèbre acteur français connu notamment pour ses rôles dans "Caméra Café" et "La vérité si je mens", se rend à Elafónisos, une petite île grecque située au sud du Péloponnèse. D'une vingtaine de kilomètres carrés, cette île compte environ 700 résidents permanents, mais l'été, c'est la cohue ! Un tourisme estival de plus en plus massif et dont les conséquences sont accablantes : pollution, problèmes d'accès à l'eau potable...