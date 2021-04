Infos, Mag & Sport ・ L'espoir bleu, jeudi 22 avril à 6h40 sur TMC

La moitié de la vie marine a été perdue au cours des 40 dernières années. D'ici 2050, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. La façon dont l'océan fonctionne est différente de la façon dont nous nous fonctionnons. Nous ne pouvons plus le considérer comme un lieu aux ressources illimitées, un dépotoir, à l'abri du changement ou du déclin. L'ESPOIR BLEU nous emmène dans l'océan, à un moment critique où le monde marin est sur un précipice, mettant en lumière des défenseurs passionnés de la préservation des océans. Nous rencontrons ceux qui défendent les habitats, font campagne pour une pêche plus intelligente, luttent contre la pollution marine et pour la protection des espèces clés. Ce documentaire nous montre qu'il y a une voie à suivre et qu'il est temps d'agir maintenant.