L'héritage

Christophe Perrin, ostréiculteur dans le bassin d'Arcachon, est la cible d'une tentative de meurtre. Il ne peut plus s'occuper de l'exploitation familiale et consulte ses trois filles, Nathalie, Marianne et Tessa. Elles ne sont pas d'accord sur les suites à donner à l'entreprise : l'une veut reprendre l'activité alors que les deux autres souhaitent vendre.