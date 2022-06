Autriche - France (1-1) : Voir le résume de la rencontre

Retrouvez le résumé de la rencontre entre l'Autriche et la France, comptant pour la Ligue des Nations. Après l'ouverture du score d'Andreas Weimann, les Bleus ont réagi et ont accroché un match nul grâce à un but de Kylian Mbappé.