Danemark - France (1-0) : voir l'ouverture du score de Dolberg !

But pour le Danemark ! Alors que les Bleus se montraient les plus dangereux, ce sont finalement les Danois qui ouvrent le score grâce à l'attaquant de Séville, Kasper Dolberg ! Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Ligue des Nations - Danemark / France . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Rendez-vous avec les Bleus pour la rencontre Danemark / France (Groupe 1), en direct du Parken Stadium, à Copenhague.