Italie - Espagne (demi-finale de la Ligue des Nations)

Dans le cadre de la Ligue des Nations, TFX propose de suivre la demi-finale du mercredi 6 octobre à partir de 20h35 sur TFX, canal 11 de la TNT. Un évènement en direct du Stadio San Siro à Milan. Une superbe affiche qui oppose une nouvelle fois l'Italie et l'Espagne en quête d'une place pour la finale ! Sacrée championne d'Europe le 11 juillet dernier à Wembley, la Squadra Azzurra fera tout pour asseoir son statut et accéder au final de cette Ligue des Nations. De son côté, La Roja sera en quête de revanche contre l'équipe Italienne qui l'a déjà éliminée à deux reprises, lors de l'EURO 2020 et l'EURO 2016.