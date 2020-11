Pologne - Pays-Bas (1 - 2) : Voir le but de Wijnaldum en vidéo

Sur un corner rentrant, Wijnaldum prend le meilleur sur la défense polonaise et place sa tête. Le ballon est dévié par un joueur adverse et termine sa course au fond des filets. Les Pays-Bas prennent l'avantage à la 84e minute.