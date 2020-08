Londres Police Judiciaire - S07 E05 - Le renoncement

Jenny Moran, une vielle dame est retrouvée morte chez elle par sa voisine. Elle serait morte de faim et de privation d’eau. Pourtant une assistante à domicile, Cécile Bakama s’occupait d’elle et sa petite fille Connie Moran lui rendait régulièrement visite. Mais Cécile a disparu emportant une pendulette en argent. Ronnie la retrouve chez Olivier Dondo son petit ami, ils avouent être revenus chez Jenny le jour de sa mort, Cécile avait été renvoyée par Connie et venait dire adieu à Jenny mais comme elle ne répondait pas Olivier a cassé la porte et ils ont trouvé Jenny morte. Cécile donne à Ronnie les note de Connie Moran où elle rationne à presque rien la nourriture et l’eau que l’on doit donner à sa grand-mère. Les maladie de Jenny et le régime imposé par sa petite fille sont sans doute les causes de sa mort. La couronne décide de poursuivre Connie pour homicide sur la personne de sa propre grand-mère afin d’hériter de l’appartement et payer les dettes de sa société. Après avoir plaidé non coupable, Connie , au procès avoue qu’elle a aidé sa grand-mère à mourir, car Jenny était catholique croyante et ne voulait pas se suicider pour mettre fin à ses souffrances.