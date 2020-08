Londres Police Judiciaire - S07 E06 - Dernier accroc

Richard Peters est découvert mort dans la cour de son immeuble. Il était le père adoptif du petit Léo ,deux ans .Son Compagnon, Gareth reconnaît sur les images de vidéo surveillance, Ruth Pendle, la mère de leo à qui l'enfant avait été retiré pour addiction aux stupéfiants , en compagnie de Neil Jenkins, le père géniteur de Léo. Le couple est arrêté et inculpé de meurtre conjointement. mais Kate n'est pas d'accord pour poursuivre Ruth, elle est persuadée que le coupable est Neil . Celui-ci admet avoir poussé la victime mais invoque la légitime défense. Pourtant Ruth l'accuse d'avoir frappé Peters à la tête et d'ailleurs sa chaussure porte des traces du sang de la victime. Ronnie découvre que Kate a une soeur dont l'histoire est très proche de celle de l'inculpée .Kate admet que sa soeur aurait été prête à tout pour récupérer son enfant .Elle prend alors conscience que Ruth a pu tuer le père adoptif de son enfant. Puis, elle découvre que Ruth a échangé ses baskets , avec une amie, avant de se faire arrêter, pour ne pas qu'on découvre des traces de l'adn de la victime, car c'est bien elle qui l'a tuée. Neil est acquitté et Ruth déclarée coupable. Ronnie donne à Kate, l'adresse de Beth, sa soeur disparue .