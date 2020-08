Londres Police Judiciaire - S05 E05 - La mémoire du crime

David et Elaine Lerner sont retrouvés morts dans leur chambre à coucher par leur femme de ménage. L’enquête va mener les lieutenants Brooks et Devlin à rencontrer Camilla Mallon, l’ex-propriétaire de la maison des victimes, qui avait été contrainte de déménager suite à des menaces d’investisseurs. Ces derniers s’étaient fait plumer par ses associés dans une histoire de fonds spéculatifs. Mais, à l’époque Camilla s’en était sortie, alors que les deux escrocs purgent une peine de prison. Camilla explique aux lieutenants qu’elle a tout perdu dans cette histoire, son entreprise et son mariage. Brooks et Devlin se tournent alors vers l’ex mari, Lucas Boyd, professeur d’université. L’enquête révèle qu’il a tout laissé à sa femme dans le divorce, et qu’il s’est retrouvé sans rien, mis à part des raisons d’en vouloir à son ex femme. Mais Lucas clame son innocence face aux suspicions des lieutenants, disant que non seulement il ne se tromperait pas de maison mais qu’il reconnaîtrait sa femme s’il avait commis un tel acte. Seulement il oublie de parler d’un accident de voiture, qu’il a eu le soir des meurtres. Un accident, sans gravité, en compagnie de Josh Shelton, un ami et collègue, dont il a appris, plus tôt dans la journée que celui-ci avait une liaison avec son ex-femme depuis plus de trois ans. Ce soir là, Lucas avait bu pour se donner le courage d’affronter son ami. L’enquête finira par révéler que Lucas Boyd est l’assassin. Dans son délire éthylique, il a tué les Lerner pensant assassiner son ex-femme et son amant.