Londres Police Judiciaire - S06 E04 - Essais cliniques

Un courrier piégé tue sur le coup Jonathan Waldman, agent d’entretien. L'expertise révèle que c'est une bombe au mercure. Privilégiant d'abord la piste de l'attentat, l'enquête va mener les lieutenants Brooks et Casey à un groupuscule d'extrême droite, puis à Simon Wells, un étudiant en histoire, qui semble s'être intéressé de près au mercure et à ses propriétés mortelles au cours des semaines qui ont précédé le crime. Au moment où il avoue être l'auteur de la bombe, il explique que la victime le harcelait en pénétrant dans son cerveau. Il présente des signes évidents de troubles mentaux. Son avocate compte plaider non coupable parce que Simon est schizophrène. N'ayant aucun recours face à cette défense, Alicia et Jake se tourne vers son médecin, le docteur Middlebrook qui s'est servi de Simon dans des essais cliniques pour un nouveau médicament contre cette maladie. Mais, voyant que le sujet répondait positivement au traitement, il s'avère que Middlebrook a rompu le protocole des essais plus tôt qu'il ne l'aurait dû. Simon fait une rechute et le médecin falsifie les données des résultats pour préserver sa réputation. Alicia et Jake vont découvrir que le médecin et son assistante connaissaient les intentions de Simon de tuer Jonathan Waldman et qu'il avait fait un tomographe : un scanner spécial. Celui ci avait révélé la présence d'une tumeur. Mais Middlebrook ne l'avait jamais signalé. Simon Wells, aujourd'hui condamné, aurait pu être sauvé à l'époque. Le docteur Middlebrook devra répondre de l'homicide involontaire de Jonathan Waldman et, plus tard, du meurtre de Simon Wells.