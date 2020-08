Londres Police Judiciaire - S06 E03 - Les erreurs du passé

Sur son lit d’hôpital, James O’Doherty, fumeur de crack et voleur en tout genre, avoue à Ronnie que lui et un complice sont les auteurs du meurtre d’Amanda Bennet, morte il y a 14 ans. Mais Ronnie est troublé parce qu’à l’époque, lui et son ex-équipier avait arrêté Simon Bennet, le père de la victime, qui avait écopé d’une peine à perpétuité mais fut relâché au bout de trois ans suite à un détail de procédure. Il met donc un point d’honneur à éclaircir ce malentendu voire à réparer son erreur. Suite à ces aveux O’Doherty meurt et les lieutenants se tournent vers le complice du défunt, Ricky Phelps. Ce dernier, connu pour avoir fait de la prison, nie le crime. Mais l’enquête amène Sam et Ronnie à rencontrer un ex co-détenu de Ricky Phelps qui leur dit que Ricky lui avait avoué le crime, ainsi que son propre frère qui, lui aussi, l’avait entendu de sa bouche. Ronnie se penche alors sur les interrogatoires de l’époque et découvre que Simon Bennet avait vu Ricky Phelps dans sa rue avant de trouver le cadavre de sa fille. Alicia va devoir convaincre le père de la victime de venir faire une identification. Dans un premier temps il refuse, puis, à la mort de sa femme il se ravise, ce qui permettra à Jacob Thorne de situer Phelps sur le lieu du crime et de le faire condamner.