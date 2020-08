Londres Police Judiciaire - S06 E06 - Le jour le plus long

Tôt le matin, Derek Strachan est retrouvé mort dans sa voiture, dans un quartier d’affaires. Visiblement il a passé la nuit avec une jeune femme que la police retrouve très vite et qui donne la description de l’homme qui selon elle aurait tiré sur Derek depuis le trottoir d’en face. Un portrait robot du suspect met Ronnie et Matt sur la piste d’un certain Roland Hextor, que la jeune femme, seul témoin dit reconnaitre. Gareth Markham, un jeune garçon est accusé de tentative de meurtre sur l’une de ses professeurs. Pour se disculper, il accuse le copain qui s’est fait arrêter le même jour que lui, mais très vite, la police réussit à le confondre. A la suite d’une violente dispute, Abraham Roache, frappe à la tête son frère et associé avec un objet très lourd et ce dernier est tué sur le coup. Abraham qui culpabilise veut plaider coupable, mais la court finit par comprendre ce qui s’est passé et le juge pour homicide involontaire.