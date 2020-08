Londres Police Judiciaire - S07 E03 - Responsabilité paternelle

Michael Trent est retrouvé assassiné d’une balle dans le cœur dans une chambre d’hôtel à Londres. En enquêtant sur lui Ronn et Sam découvre qu ‘il vivait sous plusieurs identités. Dont Gary Tully. Gary Tully était le père de Joe, un petit garçon atteint de leucémie. Tully avait divorcé de Lindsay Donovan qui était retournée vivre chez son père Phillip. Elle s’occupe à plein temps de Joe et a besoin d’argent pour les soins et Gary les a abandonnés sans un sous alors qu’il leur devait cent mille livres. Les soupçons se tournent vers Phillip le père de Linsay qui admet avoir rencontré Tully à l’hôtel.