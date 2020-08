Londres Police Judiciaire - S06 E02 - Immunité volée

Lors du braquage du Chick-chick chicken, Frank Donovan et Jamie Harper font une victime et prennent Michael Coombes, un chauffeur de taxi, en otage. La femme de ce dernier explique que son mari est asthmatique et qu’il a oublié d’emporter son inhalateur de rechange en partant travailler. Frank Donovan, qui a reçu une balle perdue se retrouve à l’hôpital mais refuse de donner la localisation de l’otage sans la présence de son avocate, Miriam Pescatore. Celle-ci brandit un document garantissant l’immunité de son client s’il avoue quoi que ce soit et s’il n’est jugé que pour homicide involontaire. La couronne hésite longuement avant d’accepter et de signer, sachant qu’elle doit agir vite pour retrouver l’otage malade. Les services du procureur finissent par signer l’accord et Donovan donne la localisation de l’otage. Mais, la police arrive trop tard, l’homme est mort suite à un coup sur la tête. Donovan a effacé toute piste le reliant au crime en déshabillant et en brûlant les vêtements de la victime ainsi que son taxi. La police trouve également le cadavre de son complice, enfoui sous un tas de feuilles dans la forêt. Seulement, à cause de l’accord garantissant son immunité, il ne peut être accusé de meurtre. Mais, Jacob Thorne, à défaut de faire condamner Donovan pour le meurtre de Michael Coombes, va trouver une parade et finira par le faire tomber pour le meurtre de son complice.