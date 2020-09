Londres Police Judiciaire - S01 E01 - Meurtre par imprudence

Sean Farrah, un bébé de neuf mois, est retrouvé mort dans un sac devant l’entrée de l’hôpital Royal Hope. L’enquête des lieutenants Brooks et Devlin les conduit à l’appartement de la mère. La police scientifique découvre que le chauffage au gaz a été trafiqué et que les piles du détecteur de CO ont été retirées. L’enfant est mort après avoir respiré du monoxyde de carbone.