Londres Police Judiciaire - S01 E04 - La loi du plus fort

Un promeneur qui scrute le sol avec un détecteur de métaux, découvre le corps d’un homme tué par balle quelques années auparavant. Visiblement, la victime a eu le crane écrasé, afin de rendre plus difficile son identification. Mais grâce à sa montre, d’un modèle peu courant, Ronnie et Matt finissent par découvrir l’identité de cet homme. Un certain David Ackroyd, dont l’associé, Luke Slade a été jugé et emprisonné. A l’époque , Slade a été jugé coupable, malgré l’absence du corps de la victime, suit aux accusations de Richie Newman, qui prétendait que Ackroyd avait été égorgé. Compte tenu des nouvelles données, Slade va être rejugé, et compte bien être lavé de tout soupçon.