Londres Police Judiciaire - S01 E07 - Alicia

Alesha consulte pour la première fois le docteur Merrick, un éminent gynécologue. Le médecin se permet alors des attouchements qui la rendent furieuse. Pourtant, il ne se laisse pas déstabiliser et lui propose un second rendez vous pour pratiquer une biopsie et peut-être même un scanner, en prétendant une éventuelle présence de métastases. Alesha raconte à Matt ce qu’elle a subi, mais ce dernier la décourage de porter plainte, faute de preuves suffisantes. Il décide, néanmoins, d’enquêter sur lui. Afin d’obtenir des preuves, Alesha retourne au cabinet munie d'une caméra.