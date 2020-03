Londres Police Judiciaire - S01 E09 - Petite fille à jamais

La fille de Lennie et Joy a disparu depuis une semaine. La police soupçonne le père d’être le kidnappeur jusqu’à ce qu’on retrouve le corps de l’enfant, ligotée et bâillonnée dans une poubelle, avec des marques de coupure a l’intérieur des mains. Les services de police vont devoir retracer l’emploi du temps de la fillette, durant la dernière heure de sa vie, pour démasquer le coupable. Ils iront de surprise en surprise pour découvrir enfin qui a tué la petite et, surtout, pourquoi et comment elle est morte.