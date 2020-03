Londres Police Judiciaire - S01 E11 - Sacrifice

Alors qu’elle se promène dans la nature avec sa fille, une femme découvre le corps d’un homme dans un buisson. Elle appelle les secours qui arrivent à temps pour sauver le jeune homme. Après examens, à l’hôpital, on découvre que Darren, le garçon, a été victime de voleurs d’organes. Matt et Ronnie vont devoir découvrir comment il est possible, en plein Londres, d’être victime de ce genre d’agression.